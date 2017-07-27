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Сборная Бразилии в преддверии ЧМ-2018 начала изучать русский язык и культуру

27 июля 2017, четверг. 13:27. Футбол

Персонал сборной Бразилии, включая главного тренера команды Тите, приступил к изучению русского языка и культуры России, которая в 2018 году примет чемпионат мира. Об этом сообщил Дауд Эдуарду Гаспар, бывший полузащитник сборной Бразилии, а ныне координатор команды.

«Поскольку мы квалифицировались на ЧМ в России, пришло время изучить эту страну: культуру, географию, историю… Эти вещи практически неизвестны нашему тренерскому штабу. Поэтому мы пригласили репетитора. Человека, который понимает Россию как страну. Он поделился с нами своим опытом и знаниями. Так нам будет проще в России, будем выглядеть симпатичнее», — приводит слова Гаспара пресс-служба Федерации футбола Бразилии.

«Если мы сможем каким-то образом изъясняться на русском, то это продемонстрирует наше уважение к народу России. Это вопрос отношения и хорошего подхода к делу», — отметил Тите.

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Источник: Федерация футбола Бразилии Сообщить об ошибке
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Сборная Бразилии — Футбол
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