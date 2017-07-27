В Волгограде полностью вырублен парк на Мамаевом кургане под парковку на ЧМ-2018

В Волгограде в рамках реконструкции парка у Мамаева кургана, который известен как парк сталинградских вдов, вырубили все деревья. В настоящее время на месте уже бывшего парка работает тяжёлая техника, сообщает «Блокнот Волгогада».
Ранее руководитель волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников сообщал, что на месте парка разместят автомобильную стоянку, которая будет использоваться во время чемпионата мира — 2018.
Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
Первые 500 кресел для болельщиков установлены на «Волгоград Арене»