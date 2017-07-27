Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018

Первый канал выступит в качестве организатора церемоний открытия и закрытия чемпионата мира 2018 года в России, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко.
«Сегодня на управляющем совете мы поговорили об итогах Кубка конфедераций, обсудили, какие операционные вопросы предстоит рассмотреть по подготовке к чемпионату мира. Обсудили жеребьёвку, которая пройдёт в Кремле. Обсудили церемонию открытия и закрытия турнира, определились, что будем работать с тем же организатором, это Первый канал», — цитирует Мутко ТАСС.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Церемонию жеребьёвки ЧМ-2018 покажет Первый канал в прямом эфире