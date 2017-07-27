В Волгограде отрицают существование «парка вдов», вырубленного под парковку к ЧМ

В администрации Волгограда опровергли существование «парка вдов» у Мамаева кургана, сообщает «Лента.ру».
Ранее сообщалось, что в Волгограде в рамках реконструкции парка у Мамаева кургана, который якобы известен как парк сталинградских вдов, вырубили все деревья и в настоящее время на месте работает тяжёлая техника. Руководитель волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников заявил, что на месте парка разместят автомобильную стоянку, которая будет использоваться во время чемпионата мира—2018.
«Территория, о которой говорят, — это пустырь с высохшими деревьями рядом со станцией электрички. Эта территория не является частью мемориального парка, и ничего памятного там не было. Весной этого года там начались работы по благоустройству. Ведётся строительство нового парка вместо изживших и высохших деревьев», — сообщили в администрации Волгоградской области.
Все тематические и памятные аллеи находятся на учёте музея-заповедника и растут на его территории. «Часть нового парка была разбита с участием представителей минприроды, они проверяли ценность каждого насаждения. Никакой «аллеи вдов» там никогда не было», — отметил собеседник интернет-издания.