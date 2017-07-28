Касильяс: моя карьера в Испании закончена, но для сборной я всегда открыт

Голкипер «Порту» Икер Касильяс, отвечая на вопросы фанатов в «Твиттере», сообщил, что не собирается возвращаться в Примеру, так как не видит себя в футболке другой испанской команды на «Сантьяго Бернабеу».
«Мой этап в Испании закончен. Я не представляю, что выйду на «Сантьяго Бернабеу» в футболке другой испанской команды. Разве что мы пересечёмся в Лиге чемпионов с «Порту».
Что касается сборной, я всегда доступен для тренера: если он считает, что я должен играть, я буду. Но в сборной жёсткая конкуренция. Было бы захватывающе снова сыграть за сборную», — написал Касильяс.
Икер Касильяс выступал за «Реал» с 1997 по 2015 год, а футболку сборной Испании последний раз надевал на чемпионате Европы 2016 года.
Касильяс: очень доволен, что остаюсь в «Порту» ещё на один сезон