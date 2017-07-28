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Сборная Бразилии рассматривает вариант базирования в Казани во время ЧМ-2018

28 июля 2017, пятница. 16:18. Футбол

Сборная Бразилии рассматривает вариант, при котором команда во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Казани. Такой вариант бразильская команда начала рассматривать после очередного визита в Россию во главе с главным тренером сборной Тите, сообщает GloboEsporte.

При этом отмечается, что ни одна из существующих баз на данный момент не устраивает на 100% бразильскую сторону и окончательного решения пока нет.

Ранее Дауд Эдуарду Гаспар, координатор сборной Бразилии, в интервью «Чемпионату» заявил, что пентакампеонам интересен вариант с Сочи. Кроме того была информация, что ведущие сборные планируют отказаться от варианта с базированием в Москве из-за проблем с дорожным движением в столице России.

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Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Бразилии — Футбол ЧМ-2018
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