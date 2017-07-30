Около 25 тыс. мексиканцев планируют посетить ЧМ-2018 в России

Порядка 25 тыc. мексиканцев планируют приехать в Россию на чемпионат мира — 2018, рассказала посол Мексики в РФ Норма Пенсадо.
«Мы уверены, что мексиканская команда примет участие в ЧМ по футболу 2018. По предварительным подсчётам, около 25 тыс. мексиканцев планируют посетить игры чемпионата в следующем году», — сказала Пенсадо, отметив, что на игры Кубка конфедераций в Россию приехало около 2 тыс. туристов из Мексики.
По её словам, с болельщиками была проведена информационная работа, которая отразилась в памятке для туристов. Были установлены передвижные консульства в тех городах, где играла сборная Мексики. «Этот опыт в основном был положительным. И будет полезным в будущем», — приводит слова Пенсадо «Интерфакс-Туризм».
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