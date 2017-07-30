Кришито: Вентура неоднократно заявлял, что считает РФПЛ ненастоящим чемпионатом

Защитник «Зенита» Доменико Кришито оценил свои шансы оказаться в заявке сборной Италии на чемпионат мира — 2018, который пройдёт в России.
«Несмотря на то, что у меня украли шанс выступить на Евро-2012 и ЧМ-2014, я продолжаю двигаться вперёд. Держу голову высоко и ни о чём не жалею. Для меня не проблема, что мне трудно будет попасть в сборную при Джампьеро Вентуре. Он неоднократно заявлял, что считает российскую лигу ненастоящим чемпионатом.
Надо отметить, что УЕФА предоставил России дополнительное место в Лиге чемпионов, и вообще российский футбол растёт. Я всё ещё надеюсь хорошо выступить в РФПЛ и еврокубках, чтобы на меня обратили внимание в сборной», — цитирует Кришито ITASportPress со ссылкой на интервью итальянца газете Tuttosport.
В последний раз Кришито вызывался в сборную Италии в 2014 году. 30-летний защитник должен был поехать в составе «скуадры адзурры» на Евро-2012, но был исключён из заявки из-за подозрений в участии в договорных матчах.