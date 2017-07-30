Бразильская съёмочная группа снимает фильм для португалоязычной телекоммуникационной компании Globo о России, которая примет чемпионат мира 2018 года, а также о бразильцах, которые выступают в российской Премьер-Лиге.
Сегодня съёмки фильма проходили на матче 3-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Анжи», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. Добавим, что обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер вошёл в съемочную бригаду, которая работает над фильмом.
Чемпионат мира 2018 года пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Перед ЧМ-2018 Globo снимает фильм о России и бразильцах, выступающих в РФПЛ