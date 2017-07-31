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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
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В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители

31 июля 2017, понедельник. 15:09. Футбол

В городах, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, в скором времени начнут открыть вытрезвители. Об этом рассказал главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«Есть несколько мотивов, почему это происходит. Прежде всего пьяные всегда есть на улицах. Это люди, которые нарушают правопорядок. И что важно, этих людей находит полиция, вызывает „скорую помощь“, которая затем везёт их в приёмные отделения городских больниц. То есть эти люди отвлекают сотрудников сразу двух экстренных служб и дезорганизуют работу приёмных отделений: поскольку они там какое-то время находятся и трезвеют прежде, чем уйти. В общем, работа получается совершенно несистемная. Поэтому было решено всё-таки вернуться к идее вытрезвителей. Есть хороший опыт в других регионах страны, и так или иначе это себя оправдывает.

В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек было госпитализировано по разным поводам. В основном это соматические болезни, но некоторые поводы были связаны и с опьянением.

Сейчас обсуждается вопрос, в рамках какого ведомства это делать: в рамках медицинских учреждений, в рамках соцзащиты или как-то ещё. Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определённого времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения. Сейчас прорабатывается юридическая основа этого проекта", — цитирует Брюна «М24».

Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: M24 Сообщить об ошибке
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