На «Ростов-Арене» взошла трава

10 дней назад на строящемся в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 стадионе «Ростов-Арена» был засеян газон. 31 июля произошли первые всходы травы.
«Засев газона на футбольном поле ростовского стадиона был полностью выполнен 21 июля. Поле покрыли торфо-песчаной смесью, в которую было посеяно около 400 кг семян газонной травы.
Зазеленевший газон перед использованием несколько раз постригут, после чего для прочности прошьют 20 млн полиэтиленовых травинок», — сообщается на официальном сайте ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Фото: http://sportin.su
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