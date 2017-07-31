Ари: для меня было бы честью играть за сборную России

Нападающий «Локомотива» Ари вновь сообщил о желании получить российское гражданство и выступать за сборную России, а также рассказал о своём отношении к расизму.
«Моя цель — получить гражданство и помочь своему клубу, потому что в этом случае „Локомотив“ сможет пригласить другого иностранца. Но, конечно, если поступит такое предложение, то для меня будет честью играть за российскую национальную команду. Сыграть на ЧМ-2018 за сборную России было бы очень здорово.
Оскорбительное поведение фанатов «Спартака» по отношению к Гилерме? Расизм — это то, что не должно существовать в футболе и за его пределами. Это досадная ситуация, но я считаю, что такие поступки совершаются только для того, чтобы спровоцировать футболистов. Например, в «Спартаке» тоже есть несколько темнокожих футболистов — Луис Адриано, Промес, Зе Луиш, Фернандо», — цитирует Ари UOL.