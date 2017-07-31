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Мутко: возможное приглашение Ари в сборную России — прерогатива Черчесова

31 июля 2017, понедельник. 18:39. Футбол

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко отметил, что нападающий «Локомотива» Ари, который заявил о желании получить российский паспорт, может быть приглашён в сборную России, если главный тренер Станислав Черчесов посчитает, что этот футболист сможет усилить команду.

«Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в неё влиться», — цитирует Мутко «Интерфакс».

Ари: для меня было бы честью играть за сборную России
Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Ари — футболист Виталий Мутко Станислав Черчесов ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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