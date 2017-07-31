Фернандо: я живу в России и чувствую атмосферу приближения ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги и ответил на вопрос о приближении ЧМ-2018.
«Был непростой матч, но для нас было важно победить. Знали, что эта игра будет тяжёлой. Мы много тренировались на неделе, чтобы взять три очка у «Краснодара». Забили дважды со стандартов.
Чувствуется ли приближение чемпионата мира? Я здесь живу и чувствую атмосферу. Инфраструктура развивается, новые стадионы..." — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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