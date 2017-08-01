Центральный стадион Екатеринбурга засеяли травой

На «Екатеринбург-Арене» (Центральный стадион) стартовала посевная кампания. Футбольное поле засеяли голландской травой, сообщает «Свердловское областное телевидение».
«Мы начали засеивать только одним типом семян – так называемый мятлик луговой. Это примерно 400 килограммов, которые будут засеяны на этом поле. А дальше ещё 200 килограммов райграса, который обеспечивает нам соответствующий цвет и качество поля», — сказал генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский.
Второй этап посева запланирован на середину августа, а в ноябре на уже сформировавшемся газоне можно будет проводить матчи. Однако покрытие беспокоить не станут. После зимовки агрономы разбудят газон в середине февраля.
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