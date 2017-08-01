Мутко: строительство стадиона в Калининграде осуществляется в срок

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко 1 августа оценил ход строительных работ на стадионе «Калининград», на котором в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира. Также Мутко оценил ход подготовки других городских объектов.
«Строительство идёт хорошими темпами. Мы видим, что все общестроительные работы закончены, идёт укладка газона, настройка инженерного обеспечения. Работа не такая заметная, но очень трудоёмкая, и её остаётся много. В целом всё в графике. Если рассматривать декабрь этого года как срок сдачи стадиона, то каких-то тревог и сомнений нет. Абсолютно успеваем. Строительные работы на стадионе, возле стадиона будет реализовано в срок. Я уверен.
По всей программе подготовки Калининградской области мы видим большой прогресс. Надо иметь в виду, что осталось не так много времени — четыре месяца. Работы много — это и аэропорт, и дороги, и тренировочные поля, ещё две гостиницы, которые нам нужно внести. Думаю, все вместе мы справимся с этой задачей», — приводит слова Мутко интернет-издание «Мой Калининград».