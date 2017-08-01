175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Мутко: строительство стадиона в Калининграде осуществляется в срок

1 августа 2017, вторник. 18:38 Футбол

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко 1 августа оценил ход строительных работ на стадионе «Калининград», на котором в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира. Также Мутко оценил ход подготовки других городских объектов.

«Строительство идёт хорошими темпами. Мы видим, что все общестроительные работы закончены, идёт укладка газона, настройка инженерного обеспечения. Работа не такая заметная, но очень трудоёмкая, и её остаётся много. В целом всё в графике. Если рассматривать декабрь этого года как срок сдачи стадиона, то каких-то тревог и сомнений нет. Абсолютно успеваем. Строительные работы на стадионе, возле стадиона будет реализовано в срок. Я уверен.

По всей программе подготовки Калининградской области мы видим большой прогресс. Надо иметь в виду, что осталось не так много времени — четыре месяца. Работы много — это и аэропорт, и дороги, и тренировочные поля, ещё две гостиницы, которые нам нужно внести. Думаю, все вместе мы справимся с этой задачей», — приводит слова Мутко интернет-издание «Мой Калининград».

Мутко остался доволен ходом подготовки Волгограда к ЧМ-2018
Источник: Мой Калининград Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Виталий Мутко ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
1 августа 2017, вторник
18:53 Президент Crocus Group: поле в Калининграде будет не хуже, чем в Манчестере
18:38 Мутко: строительство стадиона в Калининграде осуществляется в срок
02:04 Центральный стадион Екатеринбурга засеяли травой
31 июля 2017, понедельник
22:22 Фернандо: я живу в России и чувствую атмосферу приближения ЧМ-2018
18:39 Мутко: возможное приглашение Ари в сборную России — прерогатива Черчесова
18:00 Ари: для меня было бы честью играть за сборную России
17:17 На «Ростов-Арене» взошла трава
15:09 В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители
12:45 В «Лужниках» соорудили рвы безопасности
30 июля 2017, воскресенье
20:51 Перед ЧМ-2018 Globo снимает фильм о России и бразильцах, выступающих в РФПЛ
16:19 Кришито: Вентура неоднократно заявлял, что считает РФПЛ ненастоящим чемпионатом
13:23 Около 25 тыс. мексиканцев планируют посетить ЧМ-2018 в России
28 июля 2017, пятница
16:18 Сборная Бразилии рассматривает вариант базирования в Казани во время ЧМ-2018
09:55 Касильяс: моя карьера в Испании закончена, но для сборной я всегда открыт
27 июля 2017, четверг
18:49 В Волгограде отрицают существование «парка вдов», вырубленного под парковку к ЧМ
18:41 Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018
14:20 В Волгограде полностью вырублен парк на Мамаевом кургане под парковку на ЧМ-2018
13:27 Сборная Бразилии в преддверии ЧМ-2018 начала изучать русский язык и культуру
10:55 ФИФА разрешила хорвату Шимуновичу выступать за сборную Боснии и Герцеговины
26 июля 2017, среда
20:49 Марио Фернандес: надеюсь, Черчесов всё понял и на меня не обиделся
19:11 Жулиано: я влюбился в Питер, к погоде уже привык
17:06 Терим покинул пост главного тренера сборной Турции спустя 2 недели после драки
16:01 Первые 500 кресел для болельщиков установлены на «Волгоград Арене»
25 июля 2017, вторник
19:48 «Казань Арена» получила «зелёный сертификат» соответствия экостандартам
18:47 Мутко остался доволен ходом подготовки Волгограда к ЧМ-2018
16:48 Оланаре может быть вызван в сборную Нигерии после двухлетнего перерыва
16:19 Сборная России может провести тестовый матч на «Волгоград Арене»
16:00 Мутко поразился, что в Волгограде, который примет матчи ЧМ-2018, нет пляжей
15:31 Марадона: с новой технологией мой гол Англии отменили бы
12:57 На арене в Волгограде начался монтаж крыши площадью 77 тыс. квадратных метров
09:06 На чемпионате мира — 2018 планируется раздавать бесплатные билеты
22 июля 2017, суббота
09:25 Маскерано: могу себя представить в MLS после ЧМ-2018 или немного позже
21 июля 2017, пятница
19:19 Статуя талисмана ЧМ-2018 Забиваки открылась в Ростове-на-Дону
18:49 Путин ушёл от ответа на вопрос о победе сборной России на чемпионате мира—2018
18:44 Сборная России в ноябре может сыграть товарищеский матч на «Ростов-Арене»
16:58 «Ростов» в ноябре нынешнего года проведёт тестовый матч на новой арене
12:44 На строительство дорог в Ростове и области к ЧМ-2018 выделено 2,4 млрд рублей
10:33 «РЖД» на реконструкцию вокзалов к ЧМ-2018 планирует потратить 1,36 млрд рублей
20 июля 2017, четверг
13:33 Почта России начала продажу марок, посвящённых Ростову как организатору ЧМ-2018
19 июля 2017, среда
23:45 Аршавин: думаю, все будут довольны, если сборная на ЧМ-2018 выйдет из группы
19:51 Аленичев считает, что ЧМ-2018 увеличит желание иностранцев играть в РФПЛ
15:07 Федерация футбола Албании объявила о назначении Пануччи на пост главного тренера
11:00 Мещеряков: у людей не будет проблем с перемещением на ЧМ-2018
17 июля 2017, понедельник
17:40 Шевченко: сборная Украины не свернёт со своего пути, несмотря на все риски
16 июля 2017, воскресенье
21:31 Новость о требовании шести стран переноса ЧМ-2022 из Катара оказалась подделкой
Все новости RSS
Партнерский контент