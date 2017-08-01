Президент Crocus Group: поле в Калининграде будет не хуже, чем в Манчестере

Араз Агаларов, президент компании Crocus Group, которая является генподрядчиком строительства стадиона в Калининграде, рассказал об укладке газона на арене, которая в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира. По его словам, газон к моменту ЧМ-2018 будет в идеальном состоянии.
«К устройству полей ФИФА предъявляет очень высокие требования. В Калининграде работы выполняются буквально послойно: с дренажом, отоплением, поливом. Все эти мероприятия отслеживаются, каждый этап отсылается в Лондон, где комиссия это отсматривает. Поле будет соответствовать, даже превосходить лучшие стандарты мирового уровня. Будет не хуже, чем на стадионе в Манчестере. Поле к моменту проведения чемпионата мира будет в идеальном состоянии! Что касается видимости с трибун и качества проведения времени зрителями на стадионе, то это будет даже лучше, чем на европейских стадионах», — приводит слова Агаларова «Комсомольская правда — Калининград».