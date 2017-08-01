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ЧМ-2018 - Европа
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Мутко хочет создать достойные условия для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018

1 августа 2017, вторник. 20:42 Футбол

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко прокомментировал идею открыть вытрезвители в городах, где пройдут матчи чемпионата мира — 2018.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в городах, которые примут матчи, в обязательном порядке откроют вытрезвители.

«Вы смеётесь зря. Это создание человеческих условий. Речь идёт о том, что человек может перебрать, ему нужно достойное место», — сказал Мутко, обращаясь к журналистам.

По его словам, «если человек перебрал, ему надо отдохнуть». «А помещение мы найдём», — приводит слова Мутко «Говорит Москва».

Источник: Говорит Москва Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Мутко Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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