Мутко хочет создать достойные условия для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко прокомментировал идею открыть вытрезвители в городах, где пройдут матчи чемпионата мира — 2018.
Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в городах, которые примут матчи, в обязательном порядке откроют вытрезвители.
«Вы смеётесь зря. Это создание человеческих условий. Речь идёт о том, что человек может перебрать, ему нужно достойное место», — сказал Мутко, обращаясь к журналистам.
По его словам, «если человек перебрал, ему надо отдохнуть». «А помещение мы найдём», — приводит слова Мутко «Говорит Москва».