В Калининградской области появится опора ЛЭП в виде волка Забиваки

На Приморском кольце в Калининградской области установят 25-метровую тематическую опору ЛЭП «Волк Забивака», сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
Тематическую опору презентовали вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко, который одобрил инициативу калининградских энергетиков и согласовал установку.
Опора появится на Приморском кольце по пути из Калининграда в города-курорты Зеленоградск и Светлогорск. Её изготовят по индивидуальному проекту. Высота конструкции составит 25 метров, ширина –19,7 метра.
Схожую тематическую опору в виде бегущих футболистов уже установили энергетики Пермского края.
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