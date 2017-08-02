Луческу официально возглавил сборную Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назначен новым наставником сборной Турции. Стороны согласовали контракт по системе «2+1», который будет подписан 4 августа, информирует официальный сайт турецкой футбольной федерации.
Предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим, который покинул пост 26 июля.
Луческу уже работал в Турции главным тренером «Галатасарая» и «Бешикташа». С «Бешикташем» 72-летний тренер выиграл чемпионство страны, а с «Галатасараем» — чемпионство и Суперкубок УЕФА.
В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Луческу занял третье место в РФПЛ, румын был уволен по окончании сезона. До того как возглавить питерский клуб, Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем кубка УЕФА в сезоне-2008/09.