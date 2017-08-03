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Черчесов рассказал, кого планирует вызвать в сборную России на сбор в Новогорске

3 августа 2017, четверг. 10:46 Футбол

Сборная России в конце августа — начале сентября проведёт сборы в Новогорске. Главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов рассказал, кого планирует вызвать в сборную.

«В конце августа – начале сентября мы проведём учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. На него мы планируем пригласить в своём большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь — с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Если вы помните, то и год назад после чемпионата Европы во Франции многие основные игроки в сентябре не получали вызов в сборную. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствует интересам сборной России на данном этапе. У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведём 3 сентября контрольную встречу с московским «Динамо». Благодарим руководство и тренерский штаб столичного клуба за то, что они согласились с нами сыграть. Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договорённость с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Сборная России 3 сентября проведёт товарищеский матч с московским «Динамо»
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Станислав Черчесов Кубок конфедераций
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