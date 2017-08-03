На строящемся к чемпионату мира — 2018 стадионе в Самаре произошёл пожар

Утром 3 августа на стадионе «Самара Арена» начался пожар. Как сообщает «Pro Город Самара», на территории арены загорелись строительные материалы на складе бетонщиков. На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов, и огонь был потушен в кратчайшие сроки.
По заверениям властей, пожар не нанес серьёзного урона стадиону, в скором времени строительство продолжится в штатном режиме.
В 2018 году в Самаре состоятся шесть игр чемпионата мира — арена примет матчи групповой стадии (группы A, C, E, F, и H), 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России (25 июня).
Самарские власти обещают сдать стадион к ЧМ-2018 в срок