Муравьёв: сыграть против сборной России очень престижно для «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьёв прокомментировал решение провести контрольный матч против сборной России, запланированный на 3 сентября.
«К нам обратился Российский футбольный союз с предложением провести контрольную игру. Мы ответили согласием, так как в это время у нас всегда планируется товарищеский матч. Это входило в наши планы. Сам факт проведения матча клубной команды со сборной очень редок. Для нас это очень престижно. Ни одна контрольная встреча не может считаться тренировкой – это полноценный матч со своими задачами. Безусловно, мы отнесёмся к нему очень серьёзно. Уверен, игра получится интересной и познавательной как для тренерских штабов обеих команд, так и для болельщиков», — сказал Муравьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Тяпковым.