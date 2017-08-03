Сенаторы США просят ФИФА проверить условия труда на аренах ЧМ-2018

Сенаторы США выступили с обращением к ФИФА, в котором попросили провести расследование из-за сообщений по поводу эксплуатации рабочих из Северной Кореи на стройках объектов чемпионата мира 2018 года.
Ранее британское издание Guardian утверждало, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были допущены нарушения условий труда строителей. Отмечалось, что были установлены факты использования на стройке рабочих из КНДР. В марте нынешнего года инспекция ФИФА установила, что таких случаев больше нет.
«ФИФА, организация, которая может влиять на жизнь миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих, должна соответствовать обязательствам в области прав людей. Среди ключевых моментов обязательств — защита рабочих и спортсменов от принудительного труда», — говорится на сайте сената США.