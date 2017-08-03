Гершкович: организовать матч сборной России и «Динамо» — оптимальное решение

Член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал продуманным шагом решение организовать матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября.
«Организовать такую игру – продуманный шаг. Найти конкурентоспособных, адекватных соперников не так просто. Так что это оптимальное решение. Не играть же против хоккейной сборной. Поиск новых игроков для сборной России обязательно нужен. Команде необходима свежая кровь. Такая игра поможет Станиславу Черчесову поближе познакомиться с потенциальными кандидатами в сборную. Когда новые футболисты находятся рядом, с ними можно пообщаться лично, посмотреть на них в деле, это полезно. Для «Динамо» это тоже будет полезно. Им ведь нужны соперники во время той паузы, которая предусмотрена на игры сборных, так что и для них этот матч тоже будет хорошим спаррингом», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.