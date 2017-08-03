До конца сезона в Московской области все базы ЧМ-2018 будут с газонами

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о работе по подготовке региона к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
«Для нас это большое мероприятие. Мы являемся лидерами по количеству баз. 17 баз на территории Московской области. В наши задачи входит построить 11 новых площадок, которые будут соответствовать всем мировым стандартам. Мы делаем хорошие современные пресс-центры. Мы уверены, что на наших базах будут расположены команды топ-уровня.
Мы запланировали мероприятия по благоустройству дорог, создание развлекательных точек для болельщиков. Фасады домов, парки, скверы будут в полном порядке. К концу августа мы будем иметь все базы при газоне», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.