База ЦСКА не вошла в список площадок чемпионата мира — 2018 от Подмосковья

База московского ЦСКА не вошла в список баз от Московской области, которые будут задействованы во время чемпионат мира — 2018. Об этом сегодня сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«База ЦСКА в Ватутинках не вошла в список баз Подмосковья. На территорию московской области приезжали представители очень многих международных федераций. Полная информация будет озвучена в декабре после жеребьёвки, но могу заверить, что на базах Подмосковья будут проживать команды топ уровня», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
До конца сезона в Московской области все базы ЧМ-2018 будут с газонами