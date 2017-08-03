Министр культуры Московской области: мы готовы к приёму гостей во время ЧМ-2018

Министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, как в Подмосковье проходит подготовка к чемпионату мира 2018 года.
«Для нас чемпионат мира — это экономика и имидж. Это гостиницы и рестораны, которые будут заполнены туристами. Московская область готова к приёму гостей и готова удовлетворить любые спросы туристов. Мероприятия, которые мы реализуем с точки зрения туризма, уже оценены на государственном уровне. Московская область — это 20% туризма всей России. Основной туризм – культурно-познавательный.
Если говорить о цифрах, то Московская область набирает темп по развитию туризма. Не все проекты реализуются за счёт бюджетных средств. Это проекты: туристический экспресс, усадебный экспресс, джаз-поезд. 10 мастер классов, 37 усадеб Подмосковья. Мы всё сделаем для того, чтобы туристы были сыты и им было интересно. Мы готовы», — передаёт слова Косаревой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Финальный раунд чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.