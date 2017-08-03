Пятов: назначение Луческу наставником Турции — нехорошая новость для Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал назначение экс-наставника «Шахтёра» и «Зенита» Мирчи Луческу на пост главного тренера национальной команды Турции. Украина и Турция ведут борьбу за выход на чемпионат мира — 2018, выступая в группе I с Хорватией, Исландией, Финляндией и Косово.
«Назначение Луческу — интересное решение… Но так как Мирча знает наш чемпионат и наших футболистов… Честно говоря, для сборной Украины это нехорошая новость», — сказал Пятов в интервью порталу «Команда №1».
2 сентября в Харькове состоится матч Украина — Турция.
Луческу официально возглавил сборную Турции