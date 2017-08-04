Экс-президент Франции Саркози – фигурант дела о проведении ЧМ-2022 в Катаре

Бывший президент Франции Николая Саркози стал фигурантом дела о победе Катара за право провести чемпионат мира 2022 года. Об этом пишет Daily Mail. Саркози подозревают в получении взятки.
Дело 62-летнего политика будет проверено прокурорами. В феврале Саркози уже представал перед судом, который обвинил Николя в незаконном финансировании предвыборной кампании.
Источник утверждает, что Франция активно поддерживала получение Катаром права провести чемпионат мира. Саркози якобы получил финансовые средства, которые были оговорены во время заявки Катара в 2010 году, а также от продажи «ПСЖ» катарским инвесторам.
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