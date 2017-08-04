Путин: стать тренером сборной России? Каждый должен заниматься своим делом

Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения перспектив российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2018 году с главой муниципального образования Иркутской области Вадимом Семёновым выразил удивление, почему тот так пессимистично настроен по отношению к российским футболистам.
«Честно? Плохо», — сказал Семёнов, отвечая на вопрос, как российская сборная будет играть на чемпионате мира.
«Почему это плохо-то? Почему это пессимизм? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?» — цитирует Путина «РИА Новости».
В ответ Семёнов выразил мнение, что российские футболисты заиграют, только если тренером станет сам президент.
«Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем всё-таки надеяться на то, что ребята будут стараться», — сказал Путин.