Власти Москвы могут зафиксировать цены на такси на время чемпионата мира — 2018

Власти Москвы обсудили вопрос тарифного регулирования такси на время чемпионата мира по футболу 2018 года и теперь рассмотрят возможность введения фиксированных тарифов. Об этом сегодня сказал заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, сообщает «Лайф».
Накануне стало известно, что подмосковные электрички могут оснастить современными двуязычными аудиогидами и барными стойками к началу международного спортивного турнира.
Министр культуры Московской области: мы готовы к приёму гостей во время ЧМ-2018