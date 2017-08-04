«Альфа-Банк» вручил первый билет на ЧМ-2018 в рамках бонусной программы

За 315 дней до начала чемпионата мира — 2018 в России состоялось вручение первого сертификата на матч — открытие главного футбольного турнира планеты, который состоится 14 июня 2018 года в Москве в «Лужниках». Первым клиентом, обменявшим бонусные баллы, стал клиент «Альфа-Банка» из Самары — Роман Стесин.
В качестве официального банка чемпионата мира — 2018 «Альфа-Банк» получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам футбольных болельщиков со всего мира. В апреле «Альфа-Банк» и Visa выпустили для российских болельщиков карту к чемпионата мира — 2018, которую Роман Стесин оформил одним из первых. К карте привязана бонусная программа, в рамках которой обладатели карты могут получать билеты на матчи чемпионата мира — 2018, а также сувениры и спортивную атрибутику за совершение простых банковских операций.
Официальная продажа билетов на чемпионата мира — 2018 стартует осенью, а клиенты «Альфа-Банка» уже могут гарантированно получить билеты на одно из самых ожидаемых событий 2018 года в России.
«В России, в том числе в Самаре, миллионы футбольных болельщиков. Мы гордимся, что именно самарский клиент стал первым победителем бонусной программы от «Альфа-Банка», которая позволяет всем держателям эксклюзивных карт Visa гарантированно получать билеты на матчи предстоящего турнира, а также подарки и сувениры только за то, что они совершают привычные банковские операции. Первому «счастливчику» бонусной программы мы подготовили подарок, чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым, – ещё один сертификат на этот же матч. За Романом остается выбор спутника на праздник футбола. Конечно же, мы желаем нашему клиенту не останавливаться на достигнутом, ведь в графике чемпионата только в Самаре состоится 6 игр. Всего в 11 городах страны пройдет 64 матча, и по условиям программы победителю предоставлено право выбора любой игры в любом городе», — отметила директор по розничному бизнесу «Альфа-Банка» в Самаре Ирина Андрейченко.
«Сегодня для меня уже начался мой футбольный праздник, за что большая благодарность «Альфа-Банку», с которым я сотрудничаю больше 4 лет. По роду работы в сфере туризма я посещаю много городов и стран, везде со мной карта ЧМ. Узнал о карте на сайте «Альфы», как болельщик, сразу там же и оформил. На игру поедем вместе с моей женой, которая, как и я, любит футбол. Кстати, именно ей я вручу сегодня плюшевого волчонка Забиваку – этот талисман мне также подарил мой «Альфа-Банк»», – поделился впечатлениями Роман Стесин.