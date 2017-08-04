Митрополит Варсонофий: строительство арены «Зенита» завершили с Божьей помощью

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время своего визита в Саранск сравнил строящуюся в Мордовии арену, на которой пройдёт матчи чемпионата мира 2018 года, с новым стадионом «Зенита».
«Этот стадион – одно из главных украшений Саранска. За последний год здесь произошло такое большое строительство. Просто невероятно! Я вижу, сколько труда сюда вложено, в том числе и со стороны руководства республики. В следующем году, когда к нам приедут миллионы футбольных болельщиков, мы должны показать Россию с лучшей стороны и продемонстрировать, что Мордовия открыта для всего мира. Думаю, что с Божьей помощью это получится.
Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них всё разваливается – уходят и так далее. А время-то идёт. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство всё-таки завершили», – цитирует митрополита «Столица С».