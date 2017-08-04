Рыбусь: на ЧМ-2018 буду болеть за сборную России

Новичок «Локомотива» полузащитник Мацей Рыбусь вспомнил о выступлении в составе сборной Польши на домашнем Евро-2012, а также признался, что собирается болеть за сборную России на чемпионате мира 2018 года.
«Евро-2012 проходил в Польше и на Украине – с какими надеждами я ехал на турнир? Чемпионат Европы – большой праздник футбола. За нас все очень переживали! Все думали, что из группы выйдут Польша и Россия, а получилось ровно наоборот. Я сыграл только против Греции, в остальных матчах даже не разминался… Что касается того, почему тогда у нас не получилось, то, думаю, это психология и давление со стороны. Домашний чемпионат – особая ответственность, с которой мы, увы, не справились.
Через год чемпионат мира примет Россия? О, я знаю. В России очень ждут этого события. Буду болеть за сборную России – чтобы вы смогли показать свой лучший футбол! Мы же не попадём в одну группу? Хочется пожелать ребятам из вашей сборной – меньше нервов и внимания на окружающий мир», — цитирует Рыбуся официальный сайт «Локомотива».