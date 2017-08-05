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Кокорин: я соскучился по сборной России

5 августа 2017, суббота. 14:44 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что хочет вернуться в состав сборной России. Форвард пропустил Кубок конфедераций.

«Не так давно мы (со Станиславом Черчесовым. — Прим. „Чемпионата“) встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовёт в неё. Жду ли я этого вызова? Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир, которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдёт быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго", — поведал 26-летний форвард в интервью ТАСС.

Кокорин высказал мнение по поводу своей яркой игры за петербургский клуб на старте сезона.

«Сейчас чувствую себя абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня много заданий, удаётся забивать — это всё не может не влиять на самоощущение. У команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на игроков именно в ментальном плане, привнёс психологию победителей. Даже если на поле у нас что-то не получается, тренер быстро замечает это и оперативно вносит корректировки, подбадривает, подсказывает, и тебе самому хочется побеждать. У нас впереди много игр, должно быть интересно», — заявил форвард.

Тренерский месседж. Что Манчини поменял в игре Кокорина
Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Роберто Манчини
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