Источник: Луческу возглавил сборную Турции, чтоб сохранить неустойку от «Зенита»

На этой неделе бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу был назначен новым наставником сборной Турции. Румынское издание Fanatik утверждает, что специалист пошёл на этот шаг из-за условия «Зенита».
По данным источника, «Зенит» согласился после расторжения контракта выплатить тренеру € 2,5 млн с условием, что до конца 2017 года он не будет иметь права тренировать клубные команды. Узнав это, «Галатасарай» предложил Луческу должность технического директора до конца 2017 года, после чего румын занял бы пост главного тренера.
Однако Луческу не захотел ждать конца года и возглавил сборную Турции, что позволило ему сохранить деньги от «Зенита», так как запрет не распространялся на национальные команды.
Луческу официально возглавил сборную Турции