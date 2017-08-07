В России пройдёт первый международный студенческий турнир «Навстречу ЧМ-2018»

В России состоится международный студенческий турнир по футболу, который получил название «Навстречу чемпионату мира 2018 года». Об этом рассказал президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов. Турнир пройдёт в Сочи с 15 по 21 октября во время Всемирного фестиваля молодёжи.
«Это будет первый межконтинентальный студенческий турнир, организаторами которого выступит НСФЛ при поддержке Оргкомитета „Россия-2018“ и Российского футбольного союза. Турнир между сборными континентов состоится в формате «11 на 11», все игры будут проходить на территории Олимпийского парка. Всего в фестивале молодёжи примут участие 20 тысяч человек из 150 стран. Мы решили отобрать по одному лучшему футболисту от каждой страны и сформировать из них восемь команд».
Возможно, будут и сборные стран, пока точно сказать сложно, поскольку команды будут формироваться позднее. Но если какая-то страна соберёт свою отдельную команду, мы против не будем. Такая точно будет у России, тренировать её будет Андрей Канчельскис.
Игры основного турнира пройдут в 1-й, 3-й, 4-й и 7-й дни, а между ними будет идти ещё общий турнир для всех желающих в формате «5 на 5». Капитанами этих команд будут игроки из основного турнира», — цитирует Стукалова Welcome2018.