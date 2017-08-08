Губернатор сравнил обстановку в Пензе возле будущей базы ЧМ-2018 с гетто

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев остался недоволен, как проходит подготовка Пензы к предстоящему чемпионату мира — 2018. Во время турнира в городе будет находиться одна из национальных сборных, тренировочной базой которой станет реконструируемый сейчас стадион «Зенит».
«Похоже на гетто! На улице Германа Титова по крышам магазинов трава растёт, до сих пор работа не проводится с фасадами жилых домов: балконы разноцветные, стены ободранные. Приедут гости на чемпионат мира, будут смотреть на это», — цитирует главу региона «Пенза. Взгляд».
Губернатор отметил, что работу по улучшению внешнего вида Пензы следует провести по всем её районам.
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