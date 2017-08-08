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Луческу убедил Турана вернуться в сборную Турции

8 августа 2017, вторник. 18:40 Футбол

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу провёл беседу с полузащитником «Барселоны» Ардой Тураном по поводу его возвращения в национальную команду, сообщает NTV.

Встреча между специалистом и игроком состоялась в Испании, и хавбек, который конфликтовал с прежним наставником сборной Турции Фатихом Теримом, дал понять, что готов вернуться.

Туран в начале этого лета объявил о завершении международной карьеры после ссоры с турецким журналистом и публичного осуждения со стороны Терима. В составе сборной Турции 30-летний хавбек провёл более 90 матчей.

Луческу: все понимают, что Арда Туран нужен сборной Турции
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Арда Туран Мирча Луческу ЧМ-2018
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