Гранквист: КК-2017 впечатлил, а ЧМ-2018, уверен, станет ещё большим успехом

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист в интервью пресс-службе ФИФА рассказал, что остался впечатлён прошедшим в России Кубком конфедераций, выразив уверенность, что чемпионат мира 2018 года станет ещё большим успехом.
«Лично я принимал участие в трёх чемпионатах Европы, но ещё никогда не играл на чемпионате мира, а ведь для любого футболиста сборной это самый важный турнир, — утверждает защитник. — Было бы ужасно обидно упустить шанс и снова остаться за бортом ЧМ. Тем более что он пройдёт в России, где я выступаю на протяжении последних четырёх лет.
Меня не волнует, в каких городах придётся играть, тут по всей стране построены отличные новые стадионы. Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил, а чемпионат мира, уверен, станет ещё большим успехом. Очень хочется верить, что мы тоже примем участие в этом празднике. Выход на ЧМ стал бы глотком свежего воздуха для шведского футбола», — рассказал Гранквист.
Сборная Швеции после шести туров занимает в группе А первое место. Таблицу групп отборочного турнира ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».