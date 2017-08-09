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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Гранквист: КК-2017 впечатлил, а ЧМ-2018, уверен, станет ещё большим успехом

9 августа 2017, среда. 14:45 Футбол

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист в интервью пресс-службе ФИФА рассказал, что остался впечатлён прошедшим в России Кубком конфедераций, выразив уверенность, что чемпионат мира 2018 года станет ещё большим успехом.

«Лично я принимал участие в трёх чемпионатах Европы, но ещё никогда не играл на чемпионате мира, а ведь для любого футболиста сборной это самый важный турнир, — утверждает защитник. — Было бы ужасно обидно упустить шанс и снова остаться за бортом ЧМ. Тем более что он пройдёт в России, где я выступаю на протяжении последних четырёх лет.

Меня не волнует, в каких городах придётся играть, тут по всей стране построены отличные новые стадионы. Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил, а чемпионат мира, уверен, станет ещё большим успехом. Очень хочется верить, что мы тоже примем участие в этом празднике. Выход на ЧМ стал бы глотком свежего воздуха для шведского футбола», — рассказал Гранквист.

Сборная Швеции после шести туров занимает в группе А первое место. Таблицу групп отборочного турнира ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Сборная Швеции — Футбол ФК Краснодар Андреас Гранквист Кубок конфедераций ЧМ-2018
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