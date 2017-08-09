Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура продлил контракт с итальянской федерацией футбола. Вентура подписал соглашение, рассчитанное до 2020 года.
«У нас есть полная уверенность в Джампьеро Вентуре и его действиях», — цитирует президента итальянской федерации футбола Карло Тавеккио сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
69-летний специалист возглавляет сборную Италии с 2016 года. После шести туров квалификации ЧМ-2018 сборная Италии занимает второе место в группе G, набрав 16 очков.