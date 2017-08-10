Фурсенко: слова о победе на ЧМ-2018? Выставленный потенциал был вполне адекватен

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, ранее занимавший пост главы РФС, рассказал, что скрывалось за его фразой о победе сборной России на чемпионате мира – 2018, а также поделился мнением о том, почему сейчас её тяжело воспринимать серьёзно.
«Во-первых, вы должны приложить потенциал, чтобы частицы двигались упорядоченно. Второе — это кризис доверия. Если бы все стали работать совместно, направляя и объединяя усилия для достижения единой цели, то могли бы достичь очень высоких результатов. Третье — надо всегда ставить перед собой самые высокие планки, потому что если вы будете просто перешагивать высоту, то прогресса никогда не добьётесь. Поэтому была поставлена планка, был выставлен соответствующий потенциал. Для нашей страны он был вполне адекватен. Я уверен, что если мы объединимся, то достигнем небывалых результатов.
Не считаю, что я переоценил и доверие, и развитие футбола вместе с обществом. В каждой футбольной стране (а я считаю Россию футбольной страной, потому что футбол у нас — спорт номер один) есть особенности, за счёт чего можно выигрывать. У нас ориентиры много раз менялись. То нас в одну идеологическую логику ввергли, то в другую. Тем не менее есть такая общность — российский народ, у которой есть свои отличительные особенности, и надо ими пользоваться. Если бы мы выстроили всё совместно правильным образом, то у нас были бы хорошие шансы сыграть на чемпионате мира очень достойно. По сути, мы двигались в правильном направлении», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».