Виллиан: хочу выиграть с «Челси» Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира

Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал, о чём мечтает и какие цели ставит перед собой в лондонской команде, а также в сборной Бразилии.
«Я мечтаю завоевать больше титулов с «Челси». Хочу выиграть Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и стать одним из лучших футболистов в мире. На уровне сборной хочу завоевывать трофеи с Бразилией и стать чемпионом мира», — цитирует Виллиана Goal.
«Челси» по итогам сезона-2016/17 выиграл Премьер-лигу и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Сборная Бразилии также пробилась в финальную часть чемпионата мира, который в 2018 году пройдёт в России.
Виллиан: постараюсь забить в ближайшем сезоне больше 12 голов