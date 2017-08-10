Луан и Жулиано вызваны в сборную Бразилии

24-летний нападающий «Гремио» Луан, в приобретении которого заинтересован московский «Спартак», получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Эквадора и Колумбии, сообщает GloboEsporte.
Также в списке игроков, вызванных в национальную команду главным тренером Тите, присутствует полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано.
Пентакампеоны сыграют с эквадорской командой на своём поле 1 сентября, а с колумбийцами в гостях 5 сентября.
Напомним, что сборная Бразилии досрочно гарантировала себе участие в чемпионате мира в России.
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