Тите: не могу себе позволить давать советы Луану о переходе в другой клуб

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Гремио» Луана, а также его возможный уход из действующего клуба. Ранее сообщалось, что в приобретении 24-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак».
«Совет Луану о том, стоит ли ему принимать предложение об уходе из «Гремио»? Я не могу себе этого позволить, поскольку являюсь главным тренером национальной команды. В мои обязанности не входит давать людям советы и ставить перед ними цели. Это могло бы повлиять на стоимость игрока. Моя же работа заключается в том, чтобы быть справедливым. Луану стоит играть там, где он будет счастлив.
Луан отлично выступил за сборную Бразилии на Олимпийских играх и стабильно показывает хорошую игру. У него есть соответствующие технические данные. Он выступает в команде, которая забивает больше всех голов в Бразилии. Луан является одним из главных игроков в «Гремио». На мой взгляд, он достоин вызова в сборную Бразилии», — цитирует Тите Extra.