Тите: Жулиано нужно регулярно играть за свой клуб, чтобы быть в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал вызов полузащитника «Зенита» Виктора Жулиано в национальную команду.
«Жулиано заслуживает вызова в сборную Бразилии. Он был лучшим игроков по системе «гол+пас» в прошлом розыгрыше Лиги Европы. А во встрече со сборной Колумбии он изменил игру в нашу пользу.
Но, для того чтобы остаться в сборной Бразилии, ему нужно регулярно играть за свой клуб», — цитирует Тите Seleção Brasileira.
После 5 туров текущего сезона РФПЛ в активе Жулиано два матча, в которых он в общей сложности отыграл 99 минут и не отметился результативными действиями.
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