Полузащитник «Барселоны» Арда Туран сообщил, что готов вернуться в сборную Турции. Ранее стало известно, что Мирча Луческу, который возглавил турецкую национальную команду, убедил футболиста вновь надеть футболку сборной.
«Вы знаете о причинах моего ухода из сборной. Я не хотел, чтобы разговоры вокруг меня навредили национальной команде, таковы реальные причины. Но новый тренер Мирча Луческу убедил меня пересмотреть моё решение. Я хотел бы вновь играть в сборной. Если тренер посчитает нужным, для меня будет честью надеть футболку национальной команды и помочь ей в оставшихся четырёх матчах отборочного турнира ЧМ-2018», — говорится в заявлении, которое Туран оставил на своей странице в «Инстаграме».
Сборной Турции в отборе на ЧМ-2018 осталось сыграть против Украины, Хорватии, Исландии и Финляндии. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».