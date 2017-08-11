Собянин: стройка в «Лужниках» не помешает чемпионату мира – 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что продолжающиеся работы по благоустройству всей территории «Лужников» не должны помешать проведению чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдёт в России.
«Помимо того, что построена главная спортивная арена, продолжается и благоустройство всей территории «Лужников». Спортивные и детские площадки наполняются жизнью, приходят десятки тысяч москвичей, которые бегают, занимаются спортом и отдыхают. Мы хотим, чтобы «Лужники» были не только спортивным объектом, но и парком отдыха, как и все другие парки Москвы. Продолжается строительство таких объектов как центр художественной гимнастики — самый лучший в мире объект такого рода. Он не только по содержанию насыщен, он ещё и будет выглядеть как одна из лучших достопримечательностей архитектуры в «Лужниках». Строится центр водных видов спорта, начинается строительство новой ледовой арены, проектируется новый теннисный центр, строится канатная дорога от Воробьёвых гор до Лужников. Строительство продолжается динамично. Основные объекты будут закончены в 2018-19 году. Но это никак не помешает проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Периметр будет закрыт и обустроен для его проведения. Всё необходимое для подготовки крупнейших соревнований будет готово к концу этого года», — передаёт слова Собянина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео интервью Сергея Собянина можно посмотреть на «Чемпионате».