Собянин: комиссия ФИФА назвала «Лужники» одним из лучших стадионов в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что главный стадион чемпионата мира — 2018 «Лужники» получил высокую оценку со стороны комиссии Международной федерации футбола.
«В строительстве в Москве мы достигли впечатляющих цифр за последние несколько лет. Самое главное — чтобы жители города остались довольны. „Лужники“ были построены в срок нашими русскими строителями. Комиссия ФИФА была удовлетворена стройкой и назвала „Лужники“ одним из лучших стадионов в мире», — передаёт слова Собянина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Собянин: стройка в «Лужниках» не помешает чемпионату мира – 2018